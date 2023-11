CMLL Viernes Espectacular Results 11.3.23: New Rey del Inframundo Champion Crowned, More

CMLL held its Viernes Espectacular show on Friday night, with a new Rey del Inframundo Champion crowned and more. You can see the full results from the Mexico City show, which aired live on Boletia, below (per Fightful):

* Angelito, Pequeño Magia & Kaligua def. Minos, Pequeño Polvora & Full Metal

* Rugido, Okumura & Magia Blanca def. Dulces AtrapaSueños

* Hijo de Stuka Jr & Los Villanos def. Divinos Laguneros

* Terrible, Euforia & Mephisto def. Atlantis Jr, Star Jr & Fugaz

* Místico & Máscara Dorada def. Volador Jr & Soberano Jr. Soberano Jr turned heel and attacked Volador Jr after the match, with Euforia joining in.

* 2023 Rey del Inframundo Championship Match: Barbaro Cavernario def. Stuka Jr.

