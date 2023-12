CMLL Viernes Espectacular Results 12.15.23: Andrade el Idolo Wins Return Match

CMLL held the latest episode of Viernes Espectacular last night at Arena Mexico in Mexico City, Distrito Federal, Mexico. You can find results below, via Fightful:

* Capitán Suicida & Audaz def. Grako & Nitro.

* 2/3 Falls Match: Fuerza Poblana (Stigma, Guerrero Maya Jr & Pegasso) def. Los AtrapaSueños (Dulce Gardenia, Rey Cometa & Espiritu Negro) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Marcela & Chicas Indimables (Lluvia & La Jarochita) def. Dark Silueta, Hera & La Catalina (2-1).

* 2/3 Falls Match: Bárbaros (Terrible, Bárbaro Cavernario & Dragón Rojo Jr) def. Titán, Flip Gordon & Valiente (2-1).

* CMLL World Historic Welterweight Championship – 2/3 Falls Match: Mascara Dorada def. Rocky Romero (c) (w/ Kemalito) to win the title.

* 2/3 Falls Match: Andrade El Ídolo (La Sombra), Soberano Jr & Angel de Oro (w/ Kemalito) def. Místico, Atlantis Jr & Star Jr (2-1).

