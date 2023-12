– CMLL Viernes Espectacular was held last night at Arena Mexico in Mexico City. The event aired live on Boletia. As noted, AEW star Andrade El Idolo competed in a six-man tag team main event. His wife, WWE Superstar Charlotte Flair, was also in attendance and was sitting ringside to watch Andrade in the main event. Some results from the card are now available, via Fightful:

* Último Dragoncito & Pierrothito beat Shockercito & Little Olympic.

* 2/3 Falls Match: Max Star, Neon & Future beat Deceased, Raider & Crixus (2-1).

2/3 Falls Match: Marcela, Jarochita & Andromeda beat Stephanie Vaquer, Zeuxis & Metalica (2-0).

* 2/3 Falls Match: ​​​​​​​​ Templario & Los Nuevos Ingobernables (Golden Angel & Red Fog) def. Zandokan Jr & Los Villanos (Son of Villano III & Villano III Jr) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Atlantis Jr beat Soberano Jr (2-1).

* 2/3 Falls Match:​​​​​​​​ Dinastia Andrade (Andrade El Ídolo, Espanto Jr & Brillante Jr)​​​​​​​​ beat Predators (Volador Jr, Magnus & White Magic) (2-1). Andrade’s wife, WWE Superstar Charlotte Flair, was in attendance and sitting ringside for the main event.

#ViernesEspectacularCMLL | Una caída por bando! Los Depredadores y La Dinastía Andrade frente a frente. 📺 EN VIVO: https://t.co/qrRe27tE0U #2aCaída pic.twitter.com/XUSm5osrMv — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 23, 2023

Tal y como se esperaba, el reencuentro entre Volador Jr. y Andrade El Ídolo resultó sumamente intenso y polémico, pues Los Depredadores, Magnus y Magia Blanca acompañaron a su líder… 📸 https://t.co/0Ijz8kSllE #CMLL #LuchaLibre #ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/nYkm0rkpXz — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 23, 2023

#ViernesEspectacularCMLL | Visita especial para Andrade El Idolo! Ashley Elizabeth Fliehr está presente en la primera fila de La Catedral de la Lucha Libre. 📺 EN VIVO: https://t.co/qrRe27tE0U pic.twitter.com/n79fNTgA8W — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 23, 2023