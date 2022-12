– CMLL held Viernes Espectaculares last night at the Arena Mexico in Mexico City. It aired live on Ticketmaster pay-per-view. Below are some results, per Fightful:

* Full Metal beat Pequeño Magia.

* Torneo Cibernetico: Valiente Jr, Oro Jr, Neon, Bengala, Retro & Millenium beat Zandokan Jr, Apocalipsis, Difunto, Nitro, Inquisidor & Principe Odin Jr via DQ (Zandokan Jr umasked Valiente Jr, causing the disqualification).

* Faby Apache, Dalys & Princesa Sugehit beat Marcela, Stephanie Vaquer & Reyna Isis.

* Negro Casas, Soberano Jr & Titan beat Averno, Templario & Yota.

* Gran Alternativa Tournament Final: Mistico & Panterita del Ring Jr. beat Gran Guerrero & Raider.

* Mistico replaced Volador Jr after he tested positive for COVID-19 prior to the event.

