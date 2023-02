– CMLL returned with Viernes Espectacular yesterday at the Arena Mexico in Mexico City, Mexico. The event aired live on Ticketmaster pay-per-view. Below are some results, via Fightful:

* Halcon Suriano Jr defeated Inquisidor.

* Zeuxis & Stephanie Vaquer beat Marcela & Princesa Sugehit.

* Hombre Bala Jr, Suicida & FUEGO beat Fuerza Poblana (Stigma, Pegasso & Arkalis).

* Relampago Match: Niebla Roja beat Guerrero Maya Jr.

* Torneo Increible De Parejas – Quarterfinal: Mistico & Averno beat Atlantis & Ultimo Guerrero.

* Torneo Increible De Parejas – Quarterfinal: Rocky Romero & Volador Jr beat Oraculo & Angel de Oro (via DQ after Angel de Oro kicked Volador Jr in the groin area).

* Torneo Increible De Parejas – Quarterfinal: Templario & Soberano Jr beat Atlantis Jr & Gran Guerrero.

* Torneo Increible De Parejas – Quarterfinal: Titan & Dragon Rojo Jr beat Kraneo & Volcano.

* Torneo Increible De Parejas – Semi-Final: Mistico & Averno beat Rocky Romero & Volador Jr.

* Torneo Increible De Parejas – Semi-Final: Templario & Soberano Jr beat Titan & Dragon Rojo Jr.*

* The final of the tournament between Templario & Soberano Jr versus Mistico & Averno is scheduled for the February 17 edition of “Viernes Espectacular.”

