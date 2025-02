CMLL Viernes Espectacular Results 2.14.25: Hechicero Defeats Ultimo Guerrero

CMLL held their latest Viernes Espectacular last night at Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Match Relámpago: Raider def. Okumura.

* 2/3 Falls Match: Los Depredadores (Magnus & Rugido) def. La Fuerza Poblana (Xelhua & Stigma) (2-1).

* Match Relámpago: Neón def. Max Star.

* 2/3 Falls Match: Máscara Dorada & Templario def. Soberano Jr. & Zandokan Jr. (2-1).

* 2/3 Falls Match: Hechicero def. Último Guerrero (2-1).

* 2/3 Falls Match: Místico, Atlantis Jr. & Titán (w/ KeMonito) def. Bárbaro Cavernario, Volador Jr. & Averno (w/ La Comandante & KeMalito) (2-1)