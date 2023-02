– CMLL returned for last night’s Viernes Espectacular show at the Arena Mexico in Mexico City. Below are some results from the card, per Fightful:

* Micro Gemelo Diablo I & Mije beat Chamuel & Atomo.

* Sangre Imperial, Diamond & Valiente Jr defeated. Disturbio, Inquisidor & Enfermero Jr.

* Virus, Cancerbero & Luciferno beat Coyote, Polvora & Okumura.

* Relampago Match: Marcela vs Zeuxis ended in a draw.

* Rocky Romero, Barbaro Cabernario, Angel de Oro & Titan were victorious over Volador Jr, Oraculo, Ultimo Guerrero & Gran Guerrero.

* Torneo Increible De Parejas – Final: Mistico & Averno defeated Soberano Jr & Templario.

El #MatchRelámpago de Amazonas ha culminado en empate! Marcela y Zeuxis quedan inconformes con el resultado de la contienda. #ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/7CzxB5Yfdy — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 18, 2023

Rocky Romero lleva a una victoria a Ángel de Oro, Barbaro Cavernario y Titán venciendo a Volador Jr., que formó sociedad con Oráculo y Los Guerreros. Tras finalizar el duelo, hace una nueva fechoría al Depredador del Aire. #ViernesEspectacularCMLL #3aCaída pic.twitter.com/2luEX394PF — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 18, 2023