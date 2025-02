CMLL Viernes Espectacular Results 2.21.25: Two Of Three Falls Main Event, More

CMLL held their Viernes Espectacular show on Friday night, and the full results are online. You can see the results below from the Arena Mexico show (per Fightful):

* Valiente Jr., Brillante Jr. & Futuro def. Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. & El Coyote

* Match Relámpago: Hijo del Villano III def. Barboza

* Two Of Three Falls Match: Sanely, Dark Silueta & Reyna Isis def. La Catalina, Princesa Sugehit & Kira (2-1)

* 2025 Torneo de Escuelas Tournament First Round Match: Team CDMX def. Team Guadalajara

* Two Of Three Falls Match: Atlantis, Star Jr. & Esfinge def. Gran Guerrero, El Valiente & Difunto by DQ

Futuro ha derrotado en duelo de capitanes a Felino Jr. con un espectacular mortal hacia atrás. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/e8rZotyVSJ @Arena_MX pic.twitter.com/Ro5GcGmgSV — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 22, 2025

¡Sanely, Reyna Isis y Dark Silueta han logrado establecer su superioridad en este choque de Amazonas. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/LXmrhjhEyd|| @Arena_MX pic.twitter.com/XSOmol986e — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 22, 2025