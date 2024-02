– CMLL presented Viernes Espectacular last night at the Arena Mexico in Mexico City. The event streamed on CMLL’s YouTube channel. Below are some results, via Fightful:

* Elimination Tag Match: Los Micro Gemelos Diablo (Micro Gemelo Diablo I & Micro Gemelo Diablo II) beat Mije & Micro Dito.

* 2/3 Falls Match: Marcela & Skadi beat Hera & Olympia (2-1).

* 2/3 Falls Match: Los Infernales (Euforia, Averno & Mephisto) beat The Barbarians (Caveman Barbarian, Terrible & Red Dragon Jr) (w/ The Commander) (2-1).

* 2024 Schools Tournament – Finals: Team CDMX (Legendario, Hunter, Dragon of Fire, Forneo, Alom & Astro Boy Jr) beat Team Puebla (Xelhua, Rey Apocalipsis, Rayo Metálico, Malayo, Novato & Hijo de Centella Roja).

* 2/3 Falls Match: Soberano Jr, Golden Mask & Neon beat Atlantis Jr, Angel de Oro & Brillante Jr (2-1).

