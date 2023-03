– CMLL was vack with its latest Viernes Espectacular show last night in Mexico City at the Arena Mexico. The event streamed live on Ticketmaster pay-per-view. Below are some results, via Fightful:

* Angelito, Kaligua & Pequeño Magia beat Pierrothito, Mercurio & Minos.

* Zeuxis, La Catalina & Stephanie Vaquer defeated Princesa Sugehit, Lluvia & La Jarochita.

* Relampago Match: Virus vs. Satanico ended in Time-limit Draw.

* 2023 Torneo de Escuelas – Final Match: Team Guadalajara (Angel Rebelde, Explosivo, Crixus, Adrenalina, Fantastico & Vaquero Jr) beat Team CDMX (Neon, Max Star, Futuro, Vegas, Historico & Tonalli).

* Relampago Match: Soberano Jr beat Barbaro Cavernario.

* Místico, Volador Jr & Angel de Oro beat Rocky Romero, Atlantis Jr & Oráculo (via Disqualification due to a Low Blow from Rocky Romero on Volador Jr).

* After the match, Atlantis challenged Mistico to a rematch, which will take place at a later date.

¡El duelo estelar termina con descalificación tras un foul de Rocky Romero para Volador Jr! Y Atlantis Jr. sorprende al retar a Místico a un mano a mano que en caso de confirmarse sería la revancha de #FantasticaMania2023 #ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/6nVONY5tze — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 4, 2023