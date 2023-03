– CMLL returned for last night’s Viernes Expectacular event at the Arena Mexico in Mexico City. The event streamed live on Ticketmaster pay-per-view. Below are some results, per Fightful:

* Sangre Imperial, Leono & Cachorro beat Enfermero Jr, Dr. Karonte I & Dr. Karonte II.

* Valiente Jr, Oro Jr & Diamond beat Raider, Inquisidor & Disturbio.

* Capitán Suicida, Hijo del Villano III & Dark Panther beat Stigma, Felino Jr & Guerrero Maya Jr.

* Match Relampago: Stephanie Vaquer beat Lluvia.

* Volador Jr., Oráculo & Templario beat Rocky Romero, Ángel de Oro & Dragón Rojo Jr (via Disqualification).

* Match Relampago: Mistico beat Atlantis Jr.

#ViernesEspectacularCMLL | El arriesgado estilo de Valiente Jr., Oro Jr. y Diamond logra imponerse en La Catedral de la Lucha Libre en la #3aCaída pic.twitter.com/hRnp12GrdM — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 11, 2023

#ViernesEspectacularCMLL || El Capitán Suicida, el Hijo del Villano III y Dark Panther salen con la mano en alto luego de un tornillo del Capitán. #3aCaída pic.twitter.com/gpPAlqBKJH — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 11, 2023

Con un poderoso STF del legendario Lou Thesz, Stephanie Vaquer se convierte en la vencedora del #MatchRelámpago femenil derrotando a Lluvia. #ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/WXmi3C26x5 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 11, 2023

#ViernesEspectacularCMLL | Luego de la intervención de Ángel de Oro cuando ya estaba eliminado, su bando es descalificado y esto termina en una batalla campal de cara a Homenaje a #2LeyendasCMLL pic.twitter.com/AjzuIw5gbY — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 11, 2023

¡La Mística! Una victoria fenomenal en el #MatchRelámpago súper estelar se ha llevado Místico ante Atlantis Jr. Termina el #ViernesEspectacularCMLL y la próxima semana tendremos el Homenaje a #2LeyendasCMLL pic.twitter.com/zJdPuVsAuN — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 11, 2023