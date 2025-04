CMLL Viernes Espectacular Results 04.11.25: Trios Match Headlines

CMLL held their latest Viernes Espectacular last night at Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Valiente Jr., Oro Jr. & Eléctrico def. Disturbio, Inquisidor & Hunter.

* 2/3 Falls Match: La Fuerza Tapatía (Star Black, Explosivo & Fugaz) def. Infarto, Crixus & Kráneo (2-1).

* CMLL Universal Championship – Lightweight Eliminator Match: Stigma def. Rayo Metálico.

* CMLL Universal Championship – Trios Eliminator Match: Los Infernales (Mephisto & Euforia) def. Los Viajeros del Espacio (Futuro & Max Star).

* CMLL Universal Championship – Middleweight Eliminator Match: Akuma def. Gran Guerrero.

* 2/3 Falls Match: Atlantis Jr., Star Jr. & Máscara Dorada (w/ Alana Flores & KeMonito) def. Hechicero & Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro & Niebla Roja) (w/ KeMalito) (2-1).

En duelo de capitanes, Valiente Jr. supera a Disturbio en el inicio de esta espectacular velada. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/Pt1HvVcgor|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/L5C6ETdTe3 — Arena México (@Arena_MX) April 12, 2025

La Fuerza Tapatía impone su ley en La Catedral de la Lucha Libre. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/Pt1HvVcgor|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/ZDeZ95jeFB — Arena México (@Arena_MX) April 12, 2025

Stigma se apodera de la victoria ante Rayo Metálico y avanza a la siguiente ronda del #CampeonatoUniversalCMLL 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/Pt1HvVcgor|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/jQIylefO31 — Arena México (@Arena_MX) April 12, 2025

Euforia y Mephisto fueron apabullados por la velocidad y destreza de Max Star y Futuro, pero han logrado eliminarlos del #CampeonatoUniversalCMLL. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/Pt1HvVcgor pic.twitter.com/NQbNrcR8UA — Arena México (@Arena_MX) April 12, 2025