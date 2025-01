CMLL Viernes Espectacular Results: 2 out of 3 Falls Match Headlines

CMLL held their latest Viernes Espectacular last night at Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Los Dulces AtrapaSueños (Rey Cometa & Espíritu Negro) def. Akuma & Black Magic.

* 2/3 Falls Match: Los Viajeros del Espacio (Neón, Futuro & Max Star) def. Los Depredadores (Magnus, Rugido & Magia Blanca) (2-1).

* Match Relámpago: Zandokan Jr. vs. Hijo de Villano III.

* CMLL World Middleweight Championship Match: Templario (c) def. Volador Jr. via Disqualification.

* 2/3 Falls Match: Crixus & Los Guerreros Laguneros (Ultimo Guerrero & Gran Guerrero) def. Místico, Atlantis Jr. & Legendario (2-1).