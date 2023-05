– CMLL returned with its Viernes Espectacular show last night at the Arena Mexico in Mexico City. It streamed live on Ticketmaster pay-per-view. Below are some results from the event, per Fightful:

* Astral, Valiente Jr & Neón beat Los Indestructibles (Apocalipsis, Cholo & Disturbio).

* Match Relampago: Hombre Bala Jr. beat Zandokan Jr.

* Guerrero Maya Jr & Los AtrapaSueños (Rey Cometa & Espíritu Negro) beat La Ola Negra (Akuma, Espanto Jr & Dark Magic).

Fuerza Tapatia (Esfinge, Star Black & Fugaz) beat Ángel de Oro, Bárbaro Cavernario & Yota Tsuji.

* Soberano Jr beat Averno.

* Místico, Templario, & Atlantis Jr. beat Titán, Panterita del Ring Jr, & Dragón Rojo Jr.

* After the main event match, Templario issued a challenge to Dragon Rojo Jr. for the CMLL World Middleweight Title. Dragon Rojo Jr. then accepted the challenge.

