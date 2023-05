– CMLL Viernes Espectacular was held last night at the Arena Mexico in Mexico City. Below are some results, per Fightful:

* The Cursed Micro (Sacred Micro, Diablo I Micro Twin & Diablo II Micro Twin) beat Chamuel, Parakeet Sacaryas & Atomo.

* Zeuxis, Stephanie Vaquer & Reyna Isis beat La Jarochita, Skadi & Amapola.

* Lightning Match: White Magic vs. Fleeting ended in a time-limit draw.

* After the match, Fugaz issued a challenge to Magia Blanca for the CMLL Mexican Welterweight Title. Magia Blanca accepted the challenge.

* Atlantis Jr, Sphinx & Panterita del Ring Jr beat The Infernals (Euphoria, Mephisto & Sorcerer).

* CMLL World Middleweight Championship Match: Templar beat Red Dragon Jr. (c) to capture the title.

* Mistico, Volador Jr & Soberano Jr were victorious over Los Guerreros Laguneros (Ultimo Guerrero, Stuka Jr & CMLL World Heavyweight Champion Gran Guerrero).

