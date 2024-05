CMLL Viernes Espectacular Results 5.24.24: Cozy Max Takes On Depredadores, More

The latest CMLL Viernes Espectacular show took place on Saturday night, with MLW’s Cozy Max in action and more. You can see the full results from the show below, per Fightful:

* Chamuel, KeMalito & Átomo def. Tengu & Micro Gemelos Diablo

* Two of Three Falls Match: Tessa Blanchard, Persephone & Valkyria def. La Catalina, Skadi & Kira (2-1)

* Two of Three Falls Match: Los Depredadores def. Cozy Max (2-1)

* Match Relampago: Star Jr def. Templario

* 2024 Copa Jr VIP Phase Two Match: Ángel de Oro def. Místico, Atlantis Jr, Mephisto, Esfinge, Felino, Stuka Jr, Magnus, Dark Panther & Hijo del Villano III

