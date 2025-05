– CMLL Viernes Espectacular was held last night at Arena Mexico in Mexico City. In the main event, Zandokan Jr. beat Máscara Dorada in the finals of the 2025 Copa Jr. VIP Tournament. Below are some results, per Fightful:

* Shockercito & Galaxy defeated Steel Face & Little Gunpowder.

* Kemonito defeated Kemalito.

* 2/3 Falls Match: Persephone & Las Infernales (Dark Silueta & Zeuxis) defeated La Catalina & Las Chicas Indomables (Lluvia & La Jarochita) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Atlantis, Blue Panther & El Pantera defeated Stuka Jr., El Felino & Virus (2-1).

* 2/3 Falls Match: Atlantis Jr. & Sky Team (Místico & Neón) beat Volador Jr., Bárbaro Cavernario & Difunto (2-1).

* 2025 Copa Jr. VIP Tournament – Finals: Zandokan Jr. beat Máscara Dorada.

Galaxy y Shockercito le arrebatan el resultado a Pequeño Pólvora y Rostro de Acero en la primera batalla de esta noche. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/2m6sf6ytme|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/H8kxIPV6RW — Arena México (@Arena_MX) May 31, 2025

Kemonito se impone ante Kemalito en un esperado mano a mano de Microestrellas. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/2m6sf6ytme|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/5LOeFpwVV0 — Arena México (@Arena_MX) May 31, 2025

Las Chicas Indomables han caído ante Las Infernales en el choque de Amazonas. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/2m6sf6ytme|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/EPvijZ35lO — Arena México (@Arena_MX) May 31, 2025