– CMLL returned for last night’s Viernes Espectacular show. The event was held at the Arena Mexico in Mexico City. The card aired live on Ticketmaster pay-per-view. Below are some results, per Fightful:

* Último Dragoncito, Shockercito & Galaxy beat Mercurio, Pierrothito & Pequeño Pólvora.

* Los Chácales (Okumura, Pólvora & El Coyote) were victorious over Volcano, Futuro & Fuego.

* Zeuxis beat Jarochita.

* Fuerza Tapatía (Fugaz, Star Black & Esfinge) defeated Hijo del Villano III, Zandokan Jr & Difunto.

* Templario & Los Ingobernables (Ángel de Oro & Niebla Roja) beat Volador Jr, Atlantis Jr & Star Jr.

* Mistico beat Titan.

#ViernesEspectacularCMLL | ¡Han triunfado Los Chácales! Okumura, Pólvora y El Coyote han cabalgado hacia la victoria de forma contundente en el cuadrilátero de la Arena México. #3aCaída pic.twitter.com/Pe6qUeXlpv — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 17, 2023

#ViernesEspectacularCMLL | ¡LA ROCA y victoria ruda! Zeuxis ha logrado derrotar a La Jarochita de forma clara y contundente en un extraordinario mano a mano de Amazonas. #3aCaída pic.twitter.com/XoMSk5Tz61 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 17, 2023

#ViernesEspectacularCMLL | A pesar de que Difunto y Zandokan Jr. mantuvieron al margen de las acciones a Esfinge y Star Black, Fugaz logra vencer al Hijo del Villano III en otro magnífico combate en la Arena México. #3aCaída pic.twitter.com/KhrhAZygS8 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 17, 2023