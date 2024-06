CMLL Viernes Espectacular Results: Mistico Defeats Magnus

CMLL held the latest Viernes Espectacular last night at Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Match Relampago: Xelhua def. Relampago.

* 2/3 Falls Match: Futuro & Max Star def. Los AtrapaSueños (Rey Cometa & Espiritu Negro) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Akuma & Los Villanos (Villano III Jr & Hijo del Villano III) def. Kraneo & Los Gemelos Diablo (Gemelo Diablo I & Gemelo Diablo II) (w/ Mije) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Esfinge & Los Depredadores (Magia Blanca & Rugido) def. Zandokan Jr, Star Black & Difunto (2-1).

* 2/3 Falls Match: Volador Jr, Máscara Dorada & Star Jr def. Templario, Angel de Oro & Euforia (2-1).

* 2/3 Falls Match: Místico def. Magnus (2-1).

