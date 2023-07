– CMLL returned with Viernes Espectacular last night at the Arena Mexico in Mexico City. The event was broadcast live on Ticketmaster pay-per-view. Below are some results, per Fightful:

* Kaligua & Pequeño Magia picked up the win over Aereo & Acero.

* Match Relampago: Volcano beat Kraneo.

CMLL Women’s National Championship Eliminator Match: Lluvia & Reyna Isis beat Amapola, Jarochita, Sanelys, Tiffany, Vaquerita, Hera, Skadi, Olympia, Magnifica, Valkiria, La Guerrera, Nautica, Maligna & Metalica. Lluiva will face Reyna Isis next week, with the winner being crowned the new CMLL Women’s National Champion.

Match Relampago: Star Black beat Valiente.

* Hechicero, Templario & Barbaro Cavernario beat Averno & Los Infernales (Mephisto & Euforia).

* Guerreros Laguneros (Gran Guerrero, Ultimo Guerrero & Stuka Jr) beat Los Ingobernables (El Terrible, Niebla Roja & Angel de Oro).

¡Así se escuchó el triunfo de Volcano ante Kráneo! No pierdas ni un solo detalle de la función de #ViernesEspectacularCMLL con nuestro Pago Por evento. 📺 https://t.co/qrRe27tE0U | Ahora puedes contratarlo una vez iniciado o disfrutarlo "On Demand" hasta 48 hrs después. pic.twitter.com/3rY4kgijcs — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) July 8, 2023

#ViernesEspectacularCMLL | Tendrán que esperar una semana! Lluvia y Reyna Isis intercambian dimes y diretes y la próxima semana se verán en duelo por el Campeonato Nacional Femenil. 📺 Transmisión EN VIVO: https://t.co/qrRe27tE0U | Ahora puedes contratarlo una vez iniciado. pic.twitter.com/wy7r9gFeAW — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) July 8, 2023

¡Vaya vuelo de Star Black! No pierdas ni un solo detalle de la función de #ViernesEspectacularCMLL con nuestro Pago Por evento. 📺 https://t.co/qrRe27tE0U | Ahora puedes contratarlo una vez iniciado o disfrutarlo "On Demand" hasta 48 hrs después. pic.twitter.com/9IhRwiI6Wt — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) July 8, 2023

Después de un fenomenal encuentro de rudos y a pesar del acoplamiento de Averno, Mephisto y Euforia, la victoria es para Bárbaro Cavernario, Hechicero y Templario. 📺 Transmisión EN VIVO: https://t.co/qrRe27tE0U | Ahora puedes contratarlo una vez iniciado. pic.twitter.com/wus57OzCdz — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) July 8, 2023