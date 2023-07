– CMLL held its Viernes Espectacular show last night at the Arena Mexico in Mexico City. The event aired live on Boletia. In the main event, Mascara Dorado 2.0 beat Rocky Romero in the finals of the Leyenda De Plata CMLL Tournament. Below are some results, per Fightful:

* Valiente Jr, Astral & Oro Jr beat Apocalipsis, Cholo & Disturbio.

* Cancerberos del Infierno (Virus, Cancerbero & Luciferno) beat Los Panthers (Cachorro, Blue Panther Jr & Dark Panther).

* Zadokan Jr & Los Villanos (Hijo del Villano III & Villano III Jr) beat Los Depredadores (Magia Blanca, Magnus & Rugido).

* Templario, Volador Jr & Averno beat Angel de Oro, Dragon Rojo Jr & Ultimo Guerrero.

* Titan beat Metalik.

* 2023 Leyenda de Plata Tournament – Finals: Mascara Dorada 2.0 beat Rocky Romero.

