– CMLL returned for its latest Viernes Espectacular show last night at the Arena Mexico in Mexico City. The show aired live on Boletia. Below are some results from the show, per Fightful:

* Max Star, Futuro & Brillante Jr beat Vegas & Los Misterios (Misterioso Blanco & Misterioso Negro).

Lluvia, Skadi & Magnifica were victorious over Zeuxis, Amapola & Hera.

* Match Relámpago: Magnus beat Difunto.

* Zandokan Jr & Los Villanos (Hijo del Villano III & Villano III Jr) def. Los Dulces AtrapaSueños (Dulce Gardenia, Rey Cometa & Espíritu Negro).

* Volador Jr, Terrible & Bárbaro Cavernario beat Star Jr & Hermanos Chávez (Ángel de Oro & Niebla Roja).

* Guerreros Laguneros (Ultimó Guerrero, Gran Guerrero & Stuka Jr) defeated Místico, Atlantis Jr & Soberano Jr.

El Campeón Nacional de Peso Ligero, Futuro, define a favor de su bando integrado por Max Star y Brillante Jr. derrotando a Vegas, Misterio Blanco y Misterio en choque de luchadores de La Nueva Generación del CMLL. 📺 EN VIVO: https://t.co/qrRe27tE0U pic.twitter.com/Wtmm6Oy3ns — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) August 5, 2023

#ViernesEspectacularCMLL | Skadi sujeta a Zeuxis, que es conectada con patadas de Lluvia, quien logra la victoria técnica. 📺 Transmisión EN VIVO: https://t.co/qrRe27tE0U | Ahora puedes contratarlo una vez iniciado. pic.twitter.com/FU5YmkFe86 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) August 5, 2023

Después de un aguerrido #MatchRelámpago de Rudos, Magnus ya derrotado a Difunto con potentes rodillazos en el esquinero. #ViernesEspectacularCMLL

📺 Transmisión EN VIVO: https://t.co/qrRe27tE0U | Ahora puedes contratarlo una vez iniciado. pic.twitter.com/9PMC6szdZR — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) August 5, 2023

#ViernesEspectacularCMLL | Dos luchas como tercia, dos victorias! Zandokan Jr. y Los Villanos lucen arrolladores de nueva cuenta en la Arena México y salen con la mano en alto#3aCaída

📺 Transmisión EN VIVO: https://t.co/qrRe27tE0U | Ahora puedes contratarlo una vez iniciado. pic.twitter.com/lVTfRXkSsc — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) August 5, 2023