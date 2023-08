– CMLL Viernes Expectacular was held last night at the Arena Mexico in Mexico City. The event aired live on Boletia. Below are some results, per Fightful:

* Raider & Sangre Imperial beat Futuro & Neon.

* Stigma, Guerrero Maya Jr & Pegasso beat Kraneo, Okumura & Coyote.

* Match Relampago: Esfinge beat Zandokan Jr.

* Samuray del Sol, Francesco Akira, Adrian Quest & Baliyan Akki beat 脕ngel de Oro, Niebla Roja, Euforia & Mephisto.

Volador Jr & Virus def. Los Habana Brothers (Rocky Romero & TJP) via DQ.

* The match ended as a result of Volador Jr. pretending to be hit with a low blow by Romero. As a result, the referee awarded the win to Volador Jr. & Virus.

* Mistico, Atlantis Jr & Soberano Jr beat Guerreros Laguneros (Ultimo Guerrero, Gran Guerrero & Stuka Jr) via DQ.

* After the match, Stuka Jr. took off Soberano Junior’s mask, and the referee disqualified Los Guerreros Laguneros. Soberano’s team was awarded the win.

