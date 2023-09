– CMLL held Viernes Espectacular last night at the Arena Mexico in Mexico City. The event aired on Boletia. Below are some results, per Fightful:

* Indestructibles (Cholo, Apocalipsis & Disturbio) beat Astral, Leono & Robin.

* 2/3 Falls Match: Halcon Suriano Jr, Capitan Suicida & Pelon Encapuchado def. Raider, Cxircus & Vega (2-1).

* 2023 Copa Independencia – First Eliminator: Esfinge defeated Blue Panther Jr, Fugaz, Audaz, Futuro, Rey Cometa, Magia Blanca, Magnus, Polvora, Difunto, Espanto Jr & Furia Roja.

* Esfinge will face the winner of the Second Eliminator on the CMLL Anniversary Show in the Tournament Final.

* 2/3 Falls Match: Templario & Mascara Dorada beat Dragon Rojo Jr & Titan (2-1).

* 2/3 Falls Match: Mistico beat Soberano Jr (2-1).

Los Indestructibles (El Cholo, Apocalipsis y Disturbio) han logrado apoderarse de la victoria en la primera lucha ante Astral, Leono y Robin. #ViernesEspectacularCMLL

馃摵 Transmisi贸n EN VIVO: https://t.co/qrRe27ubQs | Ahora puedes contratarlo una vez iniciado. pic.twitter.com/yMuJCS2FlV — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 2, 2023

#ViernesEspectacularCMLL | 隆Triunfan los t茅cnicos! Pelon Encapuchado ha dado cuenta de Raider en el cap铆tulo definitivo y le otorga el resultado a su bando. #3aCa铆da

馃摵 Transmisi贸n EN VIVO: https://t.co/qrRe27tE0U | Ahora puedes contratarlo una vez iniciado. pic.twitter.com/naOgBPOmTQ — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 2, 2023

#ViernesEspectacularCMLL | La #CopaIndependenciaCMLL ya tiene a su primer finalista! Esfinge derrota a Rey Cometa y ya est谩 en el #90AniversarioCMLL. 馃摵 Transmisi贸n EN VIVO: https://t.co/qrRe27ubQs | Ahora puedes contratarlo una vez iniciado. pic.twitter.com/6sY47PlMdH — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 2, 2023

Tras una gran combinaci贸n, M谩scara Dorada y Templario imponen condiciones en la ronda decisiva ante Tit谩n y Drag贸n Rojo Jr. #ViernesEspectacularCMLL 馃摵 Transmisi贸n EN VIVO: https://t.co/qrRe27ubQs | Ahora puedes contratarlo una vez iniciado. #3aCa铆da pic.twitter.com/Z9XXXENMXG — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 2, 2023