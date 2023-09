– CMLL held its Viernes Espectacular show last night at the Arena Mexico in Mexico City. Below are some results, per Fightful:

* Espanto Jr & Difunto beat Pelon Encapuchado & Hombre Bala Jr.

* Best 2-out-of-3 Falls Match: Stephanie Vaquer, Reyna Isis & Zeuxis beat Skadi, Lluvia & Jarochita (2-1).

* Match Relampago: Virus beat TJP.

* Legends Torneo Cibernetico Match: Atlantis beat Octagon, Satanico, Blue Panther, Solar, Panterita del Ring, Black Terry, Pantera, Felino, Negro Navarro, Aguila Solitaria & Rocky Santana.

* 2-out-of-3 Falls Match: Templario, Mistico & Angel de Oro beatDragon Rojo Jr, Soberano Jr & Rocky Romero (2-0).

