CMLL Viernes Espectacular Results: Chris Jericho Sends Message to Mistico

CMLL held the latest Viernes Espectacular last night at Arena Mexico, featuring another video appearance from Chris Jericho. Jericho is set to face Mistico at the 91st Anniversary special. Here are results, via Fightful:

* Eléctrico & Leono def. Inquisidor & Sangre Imperial

* 2/3 Falls Match: Okumura & La Ola Negra (Dark Magic & Espanto Jr) def. Legendario, Valiente Jr & Capitán Suicida (2-1).

* 2/3 Falls Match: Los Cancerberos del Infierno (Virus, Cancerbero & Luciferno) def. La Fuerza Poblana (Stigma, Arkalis & Pegasso) (2-1).

* Match Relampago: Dragón Rojo Jr def. Difunto.

* 2/3 Falls Match: Volador Jr, Atlantis & Octagón def. Los Guerreros Laguneros (Ultimo Guerrero, Gran Guerrero & Stuka Jr) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Místico, Máscara Dorada & Templario (w/ KeMalito) def. Soberano Jr., Ángel de Oro & Bárbaro Cavernario (2-1).

