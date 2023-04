CMLL Viernes Espectacular Results: Dragon Rojo Wins Universal Title

CMLL held their event Viernes Espectacular last night at Arena Mexico in Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Pierrothito, Pequeño Olimpico & Pequeño Violencia def. Último Dragoncito, Galaxy & Shockercito.

* Los Depredadores (Magia Blanca, Magnus & Rugido) def. Capitán Suicida, Valiente Jr & Neón.

* CMLL Women’s World Championship Match: Princesa Sugehit (c) def. Zeuxis.

* Los Infernales (Satanico, Averno & Mephisto) def. Soberano Jr, Atlantis & Blue Panther. Soberano Jr challenged Averno to a match after Averno took his mask off during the match. Averno accepted, then attacked.

* Mistico, Volador Jr & Titan vs. Guerreros Laguneros (Ultimo Guerrero, Gran Guerrero & Stuka Jr).

* 2023 CMLL Universal Championship Match: Dragon Rojo Jr def. Templario & Atlantis Jr.

#ViernesEspectacularCMLL | Pierrothito le pone punto final al duelo de Pequeños Estrellas dejando en espaldas planas al Último DRAGONCITO. pic.twitter.com/aCcWg3mzX7 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) April 29, 2023

#ViernesEspectacularCMLL | Vaya desenlace de contienda! Los Depredadores -Magnus, Magia Blanca y Rugido- se apoderan del resultado venciendo a sus rivales al unísono. #3aCaída pic.twitter.com/UTA3VJ7Nin — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) April 29, 2023

#ViernesEspectacularCMLL Princesa Sugehit ha logrado retener el Campeonato Mundial Femenil del CMLL derrotando con La Mística a ZEUXIS. pic.twitter.com/GcDFacwO41 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) April 29, 2023

#ViernesEspectacularCMLL | Averno derrotó ilegalmente a Soberano Jr., que lanza el desafío para enfrentarse en un mano a mano. #2aCaída pic.twitter.com/ioiCF9asxw — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) April 29, 2023

#ViernesEspectacularCMLL | Místico, Volador Jr. y Titán se convierten en los ganadores de la lucha semifinal tras vencer a Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero pic.twitter.com/sqeYfNuoNL — Más Lucha (@mas_lucha) April 29, 2023