CMLL Viernes Espectacular Results: Mistico’s Mask Removed In Main Event

CMLL held their event Viernes Espectacular last night at Arena Mexico in Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Match Relampago: Raider def. Diamond.

* Zandokan Jr, Difunto & Furia Roja def. Guerrero Maya Jr, Stigma & Rey Samuray.

* Lluvia, La Jarochita & Sanely def. Zeuxis, Stephanie Vaquer & La Catalina via DQ when Zeuxis took off Jarochita’s mask

* Atlantis, Gran Guerrero & Stuka Jr def. Euforia, Soberano Jr & El Valiente. Stuka Jr & Gran Guerrero attacked Atlantis after the match was over.

* Hechicero def. Mephisto via DQ when Euforia interfered. Euforia and Mephisto attacked Hechicero after the match.

* Mistico, Último Guerrero & Dragón Rojo Jr def. Titán, Volador Jr & Templario via DQ when Titan took off Mistico’s mask.

Raider ha derrotado a Diamond en el arranque del #ViernesEspectacularCMLL de Arena México luego de un intenso #MatchRelámpago. pic.twitter.com/NBWFbGkEo1 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 10, 2023

#ViernesEspectacularCMLL | Zandokan Jr. y Difunto aprovechan un lance de Furia Roja sobre Stigma para decretar el triunfo para los tapatíos. #3aCaída pic.twitter.com/Yf5Ce2jM8D — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 10, 2023

#ViernesEspectacularCMLL | Zeuxis despoja a La Jarochita de su incógnita y las rudas son descalificadas. La originaria de Veracruz no queda conforme con el resultado y le exige a la boricua un mano a mano o hasta un duelo de máscara contra máscara. #3aCaída pic.twitter.com/JutoyaAevT — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 10, 2023

#ViernesEspectacularCMLL | La Atlántida y victoria para El Ídolo de los Niños y Los Guerreros Laguneros, que pese al resultado favorable atacan al científico cuando la batalla ha terminado. #3aCaída pic.twitter.com/50stryO3NC — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 10, 2023