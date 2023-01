CMLL Viernes Espectacular Results: Six-Man Tag Main Event, More

CMLL held its Viernes Espectacular show on Friday night, headlined by a six-man tag team match. You can see the full results from the Mexico City show below, per Fightful:

* Fuerza Poblana def. Depredadores

* Reyna Isis, Metalica & Tiffany def. Princesa Sugehit, Lluvia & Jarochita

* Relampago Match: Capitan Suicida def. Virus

* Reyes del Aire 2023 Match: Dragon Rojo Jr def. Templario, Mistico, Fugaz, Gran Guerrero, Stuka Jr, Soberano Jr, Panterita del Ring Jr, Atlantis Jr & Barbaro Cabernario

* Volador Jr & Hermanos Chavez def. Rocky Romero, Titan & Oraculo

#ViernesEspectacularCMLL | ¡Triunfo y desafío! Reyna Isis y La Metalica derrotan a Lluvia y La Jarochita lanzándoles el reto a exponer el Campeonato Nacional Femenil de Parejas. #3aCaída pic.twitter.com/nTmsmaG5e4 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 28, 2023

#ViernesEspectacularCMLL | ¡Esto es impresionante! El Capitán Suicida demuestra que no solamente domina la lucha aérea y vence a Virus en el terreno que mejor conoce. pic.twitter.com/W9cEEL7ZS9 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 28, 2023