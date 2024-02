CMLL Viernes Espectacular: Thunder Rosa Makes Surprise Appearance

CMLL held the latest episode of Viernes Espectacular last night at Arena Mexico in Mexico City, Distrito Federal, Mexico. It featured a surprise appearance of Thunder Rosa, who was announced as representing CMLL’s new international partner, AEW. She was in the crowd. Here are results, via Fightful:

* Match Relampago: Hombre Bala Jr def. Felino Jr.

* Los Cancerberos del Infierno (Virus, Cancerbero & Luciferno) def. Los Dulces Atrapasueños (Rey Cometa, Dulce Gardenia & Espíritu Negro.

* Flip Gordon & Star Jr def. Los Nuevos ingobernables (Angel de Oro & Niebla Roja).

* CMLL World Womens Tag Team Championship Match: Stephanie Vaquer & Zeuxis (c) def. Lady Frost & Tessa Blanchard.

* Torneo de Escuelas – First Round Match: Escuela Puebla (Xelhua, Rey Apocalipsis, Rayo Metálico, Malayo, Novato & Hijo de Centella Roja) def. Escuela Guadalajara (Adrenalina, Fantastico, Barboza, Calavera Jr I, Calavera Jr II & Persa)

seated front row "from AEW, Thunder Rosa" pic.twitter.com/k2e9Rizv3f — luchablog (@luchablog) February 17, 2024

Arrancan las acciones del #ViernesEspectacularCMLL y tras un combate de siete minutos y veintiséis segundos, Hombre Bala Jr. vence a Felino Jr. en el #MatchRelámpago de esta noche. 📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros del canal https://t.co/5P6Lo6pqBo ¡Únete ahora! pic.twitter.com/wfwbhlVKFf — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 17, 2024

Los Dulces Atrapasueños enfrentan a Los Cancerberos del Infierno en la segunda lucha de la noche… ¿qué equipo se llevará la victoria?#ViernesEspectacularCMLL

📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros del canal https://t.co/5P6Lo6pqBo ¡Únete ahora! pic.twitter.com/2mA1AQEkBi — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 17, 2024

Flip Gordon y Angel de Oro superan en la batalla especial de la noche a Angel de Oro y Niebla Roja con su gran espectacularidad y destreza. #ViernesEspectacularCMLL

📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros del canal https://t.co/5P6Lo6pqBo ¡Únete ahora! pic.twitter.com/4MjZ9G2F1B — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 17, 2024

Stephanie Vaquer y Zeuxis retienen el Campeonato Mundial Femenil de Parejas del CMLL ante Lady Frost y Tessa Blanchard en una intensa reyerta. #ViernesEspectacularCMLL 📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros del canal https://t.co/5P6Lo6pqBo ¡Únete ahora! pic.twitter.com/wOzbZtZaqA — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 17, 2024