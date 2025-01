– CMLL held Viernes Espectacular last night at the Arena Mexico in Mexico City. Below are some results, per Fightful:

* 2/3 Falls Match: Los Dulces AtrapaSueños (Rey Cometa, Dulce Gardenia & Espíritu Negro) defeated Los Cancerberos del Infierno (Virus, Cancerbero & Luciferno) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Los Depredadores (Magnus, Rugido & Magia Blanca) (w/ Mije) defeated Star Jr. & La Fuerza Tapatía (Fugaz & Explosivo) (2-1).

* Four Way Match: Bárbaro Cavernario (w/ La Comandante) defeated Difunto (w/ Tengu), Xelhua & Barboza.

* Four Way Match: Esfinge def. Hechicero (w/ KeMalito), Euforia & El Valiente.

* 2/3 Falls Match: Sky Team (Místico, Máscara Dorada & Neón) (w/ KeMonito) beat Volador Jr. & Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro & Niebla Roja) (2-1).

Haciéndonos revivir el extraordinario duelo estelar del #91AniversarioCMLL, El Valiente y Esfinge definieron la batalla tras haber eliminado a Hechicero y Euforia. Al final, La batalla fue para El Faraón que Rige. #ViernesEspectacularCMLL

