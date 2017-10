Complete List of CW Plus Affiliates Carrying Championship Wrestling from Hollywood

– It was reported earlier that Championship Wrestling from Hollywood will debut on Saturday at 7 AM on 110 CW Network CW Plus affiliates. According to PWinsider, here is the complete list of affiliates carrying the show…

Charleston, South Carolina WCBD-TV

Burlington, Vermont–Plattsburgh, New York WPTZ

Fort Smith–Fayetteville, Arkansas KHBS-TV and KHOG-TV

Greenville–New Bern–Washington, North Carolina WNCT-TV

Florence–Myrtle Beach, South Carolina WWMB

Boise, Idaho KYUU-LD

Tallahassee, Florida–Thomasville, Georgia WTLF and WTLH

Tyler–Longview, Texas KYTX

Sioux Falls, South Dakota KSFY

Fort Wayne, Indiana WISE-TV

Reno, Nevada KRNS and KREN-TV

Augusta, Georgia WAGT

Lansing, Michigan WLAJ-TV

Springfield–Holyoke, Massachusetts WWLP and WFXQ

Fargo, North Dakota KXJB

Eugene, Oregon KMTR

Peoria–Bloomington, Illinois WEEK-DT3

Traverse City–Sault Ste. Marie, Michigan “WBVC”

Lafayette, Louisiana KATC

Macon, Georgia WMAZ-TV

Yakima–Pasco–Richland–Kennewick, Washington KIMA and KEPR

Montgomery, Alabama WBMM

Santa Barbara–Santa Maria–San Luis Obispo, California KSBY

Monterey–Salinas, California KION-TV

Bakersfield, California KGET-TV

Columbus,Georgia WLTZ-TV

Corpus Christi, Texas KRIS-TV

La Crosse–Eau Claire, Wisconsin WXOW-TV and WQOW-TV

Wilmington, North Carolina WWAY

Amarillo, Texas KVII-TV

Chico–Redding, California KHSL

Columbus–Tupelo, Mississippi WCBI-TV

Wausau–Rhinelander, Wisconsin WAOW-TV and WYOW

Topeka, Kansas KTKA

Columbia–Jefferson City, Missouri KOMU-TV

Monroe, Louisiana KNOE-TV

Rockford, Illinois WREX-TV

Medford–Klamath Falls, Oregon KTVL

Bismarck–Minot–Dickinson, North Dakota KXMB-TV

Beaumont, Texas KFDM-TV

Duluth, Minnesota–Superior, Wisconsin KDLH

Midland–Odessa, Texas KWES

Salisbury, Maryland WMDT

Lubbock, Texas KLCW-TV

Palm Springs, California KCWQ and KESQ-TV

Anchorage, Alaska KYUR

Wichita Falls, Texas–Lawton, Oklahoma KAUZ-TV

Sioux City, Iowa KTIV

Erie, Pennsylvania WSEE

Joplin, Missouri–Pittsburg, Kansas KSXF

Rochester, Minnesota KTTC

Panama City, Florida WJHG

Bangor, Maine WABI

Biloxi–Gulfport, Mississippi WXXV

Wheeling, West Virginia–Steubenville, Ohio “WBWO” 18

Bluefield, West Virginia WVVA

Binghamton, New York WBNG

Gainesville, Florida WCJB

Sherman, Texas–Ada–Ardmore, Oklahoma KTEN

Idaho Falls–Pocatello, Idaho KIFI-TV

Missoula, Montana KPAX

Abilene–Sweetwater, Texas KTXS-TV

Billings, Montana KTVQ

Yuma, Arizona–El Centro, California KECY

Hattiesburg–Laurel, Mississippi WHPM

Quincy, Illinois–Keokuk, Iowa WGEM

Utica, New York WKT2

Rapid City, South Dakota KWBH

Dothan, Alabama WTVY

Lake Charles, Louisiana KVHP

Elmira–Corning, New York WENY-TV

Harrisonburg, Virginia Served by WVIR-TV, Charlottesville, VA

Watertown, New York WWTI

Alexandria, Louisiana KALB-TV

Bowling Green, Kentucky WBKO

Jonesboro, Arkansas “The CW Jonesboro”

Charlottesville, Virginia WVIR 2

Laredo, Texas KYLX-LP

Butte–Bozeman, Montana KXLF

Grand Junction–Montrose, Colorado KJCT-LP

Bend, Oregon KTVZ

Meridian, Mississippi WTOK-TV

Twin Falls, Idaho KMVT

Great Falls, Montana KRTV

Eureka, California KUVU-LP 9 and KVIQ

San Angelo, Texas “KWSA”

Casper, Wyoming KCWY

Cheyenne–Scottsbluff, Nebraska KGWN-TV

St. Joseph, Missouri KNPG

Fairbanks, Alaska KATN

Victoria, Texas “KWVB” 10

Zanesville, Ohio “Zanesville CW 13”

Helena, Montana KTVH

Presque Isle, Maine “WBPQ”

Juneau, Alaska KJUD

Alpena, Michigan “WBAE”

North Platte, Nebraska “KWPL”

Glendive, Montana “CW Glendive”