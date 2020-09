Dragon Gate Announces Cards For Next Week’s Shows

Dragon Gate has revealed the lineups for their shows next week on the Storm Gate tour to close out September. The company announced on Facebook that the following cards are set for their shows, which will finish off the Storm Gate tour:

September 26, 2020: Hyogo, Kobe Sambo Hall

* Naruki Doi, Dragon Kid, Gamma & Ho Ho Lun vs. Kaito Ishida, Takashi Yoshida, Diamante & Kazma Sakamoto

* Kota Minoura & Jason Lee vs. Kento Kobune & Taketo Kamei

* Ultimo Dragon, Masato Yoshino & Susumu Yokosuka vs. YosukeSanta Maria, Dragon Dia & Jimmy

* Ryotsu Shimizu vs. Punch Tominaga

* Ben-K & Keisuke Okuda vs. Shuji Kondo & Genki Horiguchi

* YAMATO, Kzy & U-T vs. Eita, BxB Hulk & KAI

September 27, 2020: Shizuoka, Act City Hamamatsu

* Kzy, Ben-K & Jason Lee vs. Eita, BxB Hulk & Kazma Sakamoto

* Ryotsu Shimizu vs. Ho Ho Lun

* Keisuke Okuda & Dragon Dia vs. Susumu Yokosuka & Jimmy

* Ultimo Dragon, Shuji Kondo & Kagetora vs. Kaito Ishida, KAI & Diamante

* Naruki Doi, Dragon Kid & Yasushi Kanda vs. YAMATO, YosukeSanta Maria & Kota Minoura

September 29, 2020: Tottori, Tottori Sangyo Gym (Taketo Kamei Homecoming)

* Ultimo Dragon, Dragon Kod & Yasushi Kanda vs. Kzy, YosukeSanta Maria & Ho Ho Lun

* Ryotsu Shimizu vs. Dragon Dia

* Ben-K, Problem Dragon, Punch Tominaga & Inaba’s Buffalo vs. Eita, BxB Hulk, Kaito Ishida & Takuya Fujiwara

* Naruki Doi & Susumu Yokosuka vs. Taketo Kamei & Kento Kobune

* YAMATO, Kota Minoura, Jason Lee & Keisuke Okuda vs. KAI, Kazma Sakamoto, Diamante & H・Y・O

September 30, 2020: Aichi, Loisir Hotel Toyohashi (H・Y・O Homecoming)

* Susumu Yokosuka, Yasushi Kanda & Jimmy vs. Kaito Ishida, Kazma Sakamoto & Diamante

* Ryotsu Shimizu vs. Problem Dragon

* Punch Tominaga & Kento Kobune vs. Don Fujii & Taketo Kamei

* Kota Minoura, Jason Lee & YosukeSanta Maria vs. Ultimo Dragon, Naruki Doi & Dragon Kid

* YAMATO, Kzy, Ben-K & Keisuke Okuda vs. H・Y・O, Eita, BxB Hulk & KAI