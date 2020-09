Dragon Gate Announces Updated Touring Schedule for November

– Earlier this week, Dragon Gate announced the company’s preliminary touring schedule for November 2020. You can view that list of dates and locations from Dragon Gate below:

November 1: Gifu, Tajimi Sogo Bunka Center “Problem Dragon Homecoming”

November 3: Osaka, Edion Arena Osaka “The Gate of Destiny 2020”

November 5: Tokyo, Korakuen Hall

November 7: Kyoto, KBS Hall

November 8: Fukui, Fukuiken Sangyokaikan

November 15: Hyogo, Kobe World Kinen Hall “Kobe Pro Wrestling Festival 2020”

November 17: Nagasaki, Nagasaki Heiwakaikan

November 18: Nagasaki, Sasebo Bunka Gymnasium

November 19: Kagoshima, Orocity Hall

November 21: Saitama, Kawagoe Espoir Isanuma

November 22: Saitama, Kawagoe Espoir Isanuma

November 27: Chiba, Chiba Port Arena “Yasushi Kanda & Ben-K Homecoming”

November 28: Miyagi, Sendai Sun Plaza Hall “The Gate of Origin 2020”

November 29: Shizuoka, Fujisan Messe