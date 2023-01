– Dragon Gate held its Open the New Year Gate event yesterday at the Yamamori Gymnasium in Kuwana, Japan. Below are some results, per Cagematch.net:

* D’courage (Dragon Dia, Madoka Kikuta & Yuki Yoshioka) beat Natural Vibes (BIG BOSS Shimizu, Jason Lee & Strong Machine J)

* Don Fujii & Syachihoko BOY beat Kono Mama Ichikawa & Punch Tominaga

* M3K (Mochizuki Jr., Susumu Mochizuki & Yasushi Kanda) beat Genki Horiguchi, Ho Ho Lun & Ultimo Dragon

* ISHIN beat Kaito Nagano

* GOLD CLASS (Kota Minoura & Minorita) beat Natural Vibes (Jacky Funky Kamei & Kzy)

* Dragon Kid, Mondai Ryu & Takashi Yoshida beat Z-Brats (BxB Hulk, H.Y.O & KAI)