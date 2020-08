Dragon Gate Unveils Cards For Weekend Shows

Dragon Gate has revealed the lineups for their shows taking place starting this weekend into next week. The company has announced the lineups for the following shows:

August 8th, 2020: Kyoto, KBS Hall

* Punch Tominaga & Ho Ho Lun vs. Jimmy & Madoka Kikuta

* Ultimo Dragon, Masato Yoshino & Ryo Saito vs. Ben-K, Strong Machine J & Dragon Dia

* Kzy vs. Taketo Kamei

* Eita vs. YosukeSanta Maria

* YAMATO & KAI vs. BxB Hulk & Big R Shimizu

* Dragon Kid, Shuji Kondo & Yasushi Kanda vs. Kaito Ishida, Diamante & Kazma Sakamoto

* Naruki Doi, Susumu Yokosuka & Kagetora vs. Keisuke Okuda, Kota Minoura & Jason Lee

August 9th, 2020: Osaka, Edion Arena Osaka #2

* YAMATO, KAI, Keisuke Okuda & Oji Shiiba vs. Eita, BxB Hulk, Big R Shimizu & Kazma Sakamoto

* Sora Fujikawa vs. Diamante

* Susumu Yokosuka & Shuji Kondo vs. Don Fujii & Gamma

* Naruki Doi & Masato Yoshino vs. Jason Lee & Punch Tominaga

* Ultimo Dragon, Dragon Kid & Genki Horiguchi vs. YosukeSanta Maria, Strong Machine J & Dragon Dia

* Kzy, Ben-K & Kota Minoura vs. Kaito Ishida, Takashi Yoshida & H・Y・O

August 10th, 2020: Aichi, Nagoya Congress Center

* Dragon Dia & Problem Dragon vs. Ho Ho Lun & Jimmy

* Ultimo Dragon, Naruki Doi, Madoka Kikuta & Sora Fujikawa vs. YAMATO, Kzy, KAI & Kota Minoura

* Jason Lee vs. Big R Shimizu

* Masato Yoshino & Ryo Saito vs. Eita & BxB Hulk

* Kento Kobune vs. Takashi Yoshida

* Susumu Yokosuka Yasushi Kanda & Genki Horiguchi vs. Ben-K, Keisuke Okuda & U-T

* Dragon Kid, Shuji Kondo & Genki Horiguchi vs. Kaito Ishida, Diamante & Kazma Sakamoto

August 12th, 2020: Tokyo, Korakuen Hall

* Don a Fujii & Susumu Yokosuka & Yasushi Kanda vs. Keisuke Okuda & Problem Dragon & Oji Shiiba

* Ryo Saito vs. Konomama Ichikawa

* Masaaki Mochizuki & Gamma vs. Takashi Yoshida & Kazma Sakamoto

* Ultimo Dragon, Naruki Doi, Dragon Kid & Shuji Kondo vs. Kzy & Ben-K & Strong Machine J & U-T

* Kota Minoura, Jason Lee & Dragon Dia vs. Kaito Ishida, Diamante & H・Y・O

* Road to Dangerous Gate Special 6-Way Match: YAMATO vs. KAI vs. Masato Yoshino vs. Eita vs. BxB Hulk vs. Big R Shimizu