Formula 1 Mexican Grand Prix Cold Open Features CMLL

CMLL had a presence in the cold open for the Formula 1 Mexican Grand Prix. As Fightful notes, the cold open of Sunday’s race featured the Mexican promotion, with Mistico attending the event. You can see a pic from CMLL from the cold open below.

In addition, F1 driver Andrea Kimi Antonelli from Italy appeared at a CMLL before the event and appeared in the ring with Verno and Mephisto.

¡Hoy es el día! Desde el #CMLL, le deseamos a @SChecoPerez mucho éxito en el Gran Premio de México. Que la pasión y el talento lo lleven a lo más alto. ¡Vamos, Checo! 🇲🇽🏁#MexicoGP #MexicanGP #F1 pic.twitter.com/u7vuVG4OX7 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) October 27, 2024

🟥 | Andrea Kimi Antonelli asistió a la Arena México para ver el Grand Prix de Amazonas 2024 del CMLL, donde subió al ring y gritó “¡Viva México!”, recibiendo una ovación del público. Acompañado por luchadores como Averno y Mephisto. pic.twitter.com/BIERFKYQ1R — El Mañana (@ElMananaOnline) October 26, 2024