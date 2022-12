Full Card Announced For NJPW World Tag League & Super Junior Tag League Finals

NJPW has announced the full card for the World Tag League & Super Junior Tag League Finals, which happens on December 14. It includes:

* World Tag League Finals: Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. Aussie Open (Kyle Fletcher & Mark Davis)

* Super Junior Tag League Finals: Lio Rush & YOH vs. Ace Austin & Chris Bey

* NEVER Openweight Championship: Karl Anderson (c) vs. Hikuleo

* Kazuchika Okada, Tama Tonga & Master Wato vs. Jay White, Taiji Ishimori & Gedo

* Hiroshi Tanahashi, Toru Yano, Ryusuke Taguchi & Clark Connors vs. Tetsuya Naito, SANADA, BUSHI & Titan

* Minoru Suzuki , Lance Archer, Yoshinobu Kanemaru & DOUKI vs. EVIL, Yujiro Takahashi, SHO & Dick Togo

* Tiger Mask, Robbie Eagles, Alex Coughlin & Gabriel Kidd vs. Great-O-Khan, Aaron Henare, TJP & Francesco Akira

* KUSHIDA & Kevin Knight vs. TMDK (Mikey Nicholls & Shane Haste)

* EL LINDAMAN & Alex Zayne vs. Ryohei Oiwa & Kosei Fujita