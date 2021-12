Full Listing Of WWE Old School Episodes Added to Peacock Today

– WWE has added six episodes of WWE Old School to Peacock, with the following lineups:

1/22/83:

*WWF Champion Bob Backlund vs. Big John Studd.

*WWF Intercontinental Champion Pedro Morales vs. Don Muraco.

*WWF Tag Team Champion Jules Strongbow vs. Ray Stevens.

*Jimmy Snuka vs. Buddy Rose.

*Superstar Graham vs. Swede Hanson.

*Mr. Fuji vs. Rocky Johnson.

*The Wild Samoans vs. Eddie Gilbert & Tony Garea.

*Johnny Rodz vs. Pete Sanchez.

*S.D. Jones vs. Baron Mikel Scicluna.

*Curt Hennig vs. Mac Rivera.

*Salvatore Bellomo vs. Charlie Fulton.

2/18/83:

*WWF Champion Bob Backlund vs. WWF Intercontinental Champion Don Muraco.

*Andre The Giant & Jimmy Snuka vs. The Wild Samoans.

*WWF Tag Team Champion Chief Jay Strongbow vs. Ray Stevens.

*WWF Tag Team Champion Jules Strowboy vs. Big John Studd.

*Superstar Billy Graham vs. Rocky Johnson.

*Mr. Fuji vs. Tony Garea.

*Jose Estrada vs. Curt Hennig.

Salvatore Bellomo vs. Swede Hanson.

Pedro Morales vs. Buddy Rose.

*Johnny Rodz vs. Baron Mikel Scicluna.

*Eddie Gilbert vs. Charlie Fulton.

4/25/83:

*Andre the Giant vs. Big John Studd.

*WWF Champion Bob Backlund vs. Ivan Koloff.

*WWF Intercontinental Champion Don Muraco vs. Ricky Johnson.

*The Wild Samoans vs. The Strongbows – Best of Three Falls.

*Superstar Graham vs. Jimmy Snuka.

*Pedro Morales vs. Swede Hanson.

*Ray Stevens vs. Tony Garea.

*Iron Mike Sharpe vs. Johnny Rodz.

*Mr. Fuji vs. S.D. Jones.

*Salvatore Bellomo vs. Baron Mikel Scicluna.

*Eddie Gilbert vs. Jose Estrada.

5/23/83:

*WWF Champion Bob Backlund vs. Sgt. Slaughter.

*WWF Intercontinental Champion Don Muraco vs. Rocky Johnson.

*WWF Women’s Champion The Fabulous Moolah vs. Princess Victoria.

*Dusty Rhodes vs. Samula of the Wild Samoans.

*Leilani Kai vs. Susan Starr.

*Jimmy Snuka vs. Afa of the Wild Samoans.

*Ivan Koloff vs. Jules Strongbow.

*Chief Jay Strongow vs. Iron Mike Sharpe.

*Salvatore Bellomo vs. Swede Hanson.

*Don Kernodle vs. Baron Mikel Scicluna.

*Mac Rivera vs. Pete Doherty.

10/17/83:

*WWF Champion Bob Backlund vs. The Masked Superstar

*WWF Intercontinental Champion Don Muraco vs. Jimmy Snuka in a steel cage match.

*Andre the Giant vs. WWF Tag Team Champion Afa of the Wild Samoans.

*Rocky Johnson vs. WWF Tag Team Champion Sika of the Wild Samoans.

*Ivan Putski vs. Sgt. Slaughter.

*Mike Graham vs. Bob Bradley in Graham’s MSG debut.

*Iron Mike Sharpe vs. Tito Santana.

*S.D. Jones vs. Tiger Chung Lee.

*The Invaders vs. Butcher Vachon & Israel Matia.

*Tony Garea vs. Rene Goulet.

12/26/83:

*WWF Champion Bob Backlund with Arnold Skaaland vs. The Iron Sheik with Bob Backlund.

*WWF Intercontinental Champion Don Muraco & Lou Albano vs. Jimmy Snuka & Arnold Skaaland.

*The Masked Superstar vs. Ivan Putski.-

*The Wild Samoans – Afa & Sika & Samula vs. WWF Tag Team Champions Rocky Johnson & Tony Atlas & S.D. Jones – Best 2 out of 3 Falls.

*Tito Santana vs. Ivan Koloff in Koloff’s final MSG appearance.

*The Invaders vs. Butcher Vachon & Iron Mike Sharpe.

*Jose Luis Rivera vs. Rene Goulet.

*Salvatore Bellomo vs. Tiger Chung Lee.