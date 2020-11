Full Schedule Revealed For NJPW World Tag League

NJPW has revealed the full schedule for this year’s World Tag League, which begins on November 15 and ends on December 11.

As noted earlier today, the teams include: Hiroshi Tanahashi & Toa Henare, Juice Robinson & David Finlay, Zack Sabre Jr. & Taichi, Tama Tonga & Tanga Loa, Hirooki Goto & YOSHI-HASHI, Toru Yano & Tomohiro Ishii, Shingo Takagi & SANADA, EVIL & Yujiro Takahashi, Bad Luck Fale & Chase Owens and Great-O-Khan & X (mystery partner).

The schedule:

November 15: Aichi (Best Of The Super Juniors matches also set for the card):

* World Tag League: Toru Yano & Tomohiro Ishii vs. Bad Luck Fale & Chase Owens

* World Tag League: Toa Henare & Hiroshi Tanahashi vs. Great-O-Khan & X

* World Tag League: YOSHI-HASHI & Hirooki Goto vs. Zack Sabre Jr. & Taichi

* World Tag League: Shingo Takagi & SANADA vs. Yujiro Takahashi & EVIL

* World Tag League: David Finlay & Juice Robinson vs. Tama Tonga & Tanga Loa

November 16: Ishikawa:

* Yota Tsuji vs. Gabriel Kidd

* World Tag League: Hiroshi Tanahashi & Toa Henare vs. Zack Sabre Jr. & Taichi

* World Tag League: Juice Robinson & David Finlay vs. EVIL & Yujiro Takahashi

* World Tag League: Tama Tonga & Tanga Loa vs. Bad Luck Fale & Chase Owens

* World Tag League: Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. Great-O-Khan & X

* World Tag League: Toru Yano & Tomohiro Ishii vs. Shingo Takagi & SANADA

November 19: Tokyo:

* Tomoaki Honma, Yuji Nagata & Satoshi Kojima vs. Gabriel Kidd, Yuya Uemura & Yota Tsuji

* World Tag League: Bad Luck Fale & Chase Owens vs. Great-O-Khan & X

* World Tag League: Hiroshi Tanahashi & Toa Henare vs. Juice Robinson & David Finlay

* World Tag League: Tama Tonga & Tanga Loa vs. EVIL & Yujiro Takahashi

* World Tag League: Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. Toru Yano & Tomohiro Ishii

* World Tag League: Zack Sabre Jr. & Taichi vs. Shingo Takagi & SANADA

November 22: Nagano:

* Tomoaki Honma, Yuji Nagata & Satoshi Kojima vs. Gabriel Kidd, Yuya Uemura & Yota Tsuji

* World Tag League: Shingo Takagi & SANADA vs. Bad Luck Fale & Chase Owens

* World Tag League: Hiroshi Tanahashi & Toa Henare vs. Hirooki Goto & YOSHI-HASHI

* World Tag League: Toru Yano & Tomohiro Ishii vs. EVIL & Yujiro Takahashi

* World Tag League: Juice Robinson & David Finlay vs. Great-O-Khan & X

* World Tag League: Zack Sabre Jr. & Taichi vs. Tama Tonga & Tanga Loa

November 24: Fukushima:

* Tomoaki Honma, Yuji Nagata & Satoshi Kojima vs. Gabriel Kidd, Yuya Uemura & Yota Tsuji

* World Tag League: Juice Robinson & David Finlay vs. Bad Luck Fale & Chase Owens

* World Tag League: Hiroshi Tanahashi & Toa Henare vs. * EVIL & Yujiro Takahashi

* World Tag League: Tama Tonga & Tanga Loa vs. Toru Yano & Tomohiro Ishii

* World Tag League: Zack Sabre Jr. & Taichi vs. Great-O-Khan & X

* World Tag League: Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. Shingo Takagi & SANADA

November 28: Kanagawa:

* World Tag League: Tomoaki Honma, Yuji Nagata & Satoshi Kojima vs. Gabriel Kidd, Yuya Uemura & Yota Tsuji

* World Tag League: Toru Yano & Tomohiro Ishii vs. Great-O-Khan & X

* World Tag League: Zack Sabre Jr. & Taichi vs. EVIL & Yujiro Takahashi

* World Tag League: Juice Robinson & David Finlay vs. Shingo Takagi & SANADA

* World Tag League: Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. Tama Tonga & Tanga Loa

November 30: Tokyo:

* Tomoaki Honma, Yuji Nagata & Satoshi Kojima vs. Gabriel Kidd, Yuya Uemura & Yota Tsuji

* World Tag League: Great-O-Khan & X vs. EVIL & Yujiro Takahashi

* World Tag League: Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. Bad Luck Fale & Chase Owens

* World Tag League: Hiroshi Tanahashi & Toa Henare vs. Toru Yano & Tomohiro Ishii

* World Tag League: Shingo Takagi & SANADA vs. Tama Tonga & Tanga Loa

* World Tag League: Juice Robinson & David Finlay vs. Zack Sabre Jr. & Taichi

December 4: Oita:

* Tomoaki Honma & Satoshi Kojima vs. Yuya Uemura & Yota Tsuji

* World Tag League: Zack Sabre Jr. & Taichi vs. Bad Luck Fale & Chase Owens

* World Tag League: Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. EVIL & Yujiro Takahashi

* World Tag League: Juice Robinson & David Finlay vs. Toru Yano & Tomohiro Ishii

* World Tag League: Great-O-Khan & X vs. Tama Tonga & Tanga Loa

* World Tag League: Hiroshi Tanahashi & Toa Henare vs. Shingo Takagi & SANADA

December 6: Fukuoka (Best Of The Super Juniors matches also set for the card):

* World Tag League: Hiroshi Tanahashi & Toa Henare vs. Tama Tonga & Tanga Loa

* World Tag League: Juice Robinson & David Finlay vs. Hirooki Goto & YOSHI-HASHI

* World Tag League: Toru Yano & Tomohiro Ishii vs. Zack Sabre Jr. & Taichi

* World Tag League: EVIL & Yujiro Takahashi vs. Bad Luck Fale & Chase Owens

* World Tag League: Great-O-Khan & X vs. Shingo Takagi & SANADA

December 11: Tokyo:

* World Tag League Finals: TBA vs. TBA