Hiromu Takahashi To Defend At NJPW Road To Wrestling Dontaku

NJPW has announced that Hiromu Takahashi will defend the IWGP Junior Heavyweight title at Road to Wrestling Dontaku. The event, which happens on April 27, features Takahashi against Yoshinobu Kanemaru. The full lineup includes:

* IWGP Junior Heavyweight Championship: Hiromu Takahashi (c) vs. Yoshinobu Kanemaru

* IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship: TJP & Francesco Akira (c) vs. KUSHIDA & Kevin Knight

* Tetsuya Naito vs. DOUKI

* Shingo Takagi & BUSHI vs. SANADA & Taichi

* Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii & Tomoaki Honma vs. Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita & Shota Umino

* Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls & Shane Haste vs. Aussie Open & Jeff Cobb

* Tama Tonga, Hikuleo & Master Wato vs. David Finlay, KENTA & Taiji Ishimori

* Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Toru Yano & YOH vs. EVIL, Yujiro Takahashi, SHO & Dick Togo

* Great-O-Khan & Aaron Henare vs. Oskar Leube & Boltin Oleg

* Best of Super Juniors 30 lineup announcement