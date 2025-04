– Grupo Internacional Revolucion (IWRG) presented Funcion Espectacular yesterday Arena Naucalpan in Naucalpan de Juárez, Estado de Mexico, Mexico. Below are some results, via Fightful:

* Fauno & Fly defeated Blue Win & Felino Boy.

* Cariñoso Jr., Alas de Acero & Guerrero Pantera defeated Ajolotl, Principe Centauro & Tornado.

* Iron Kid & Zuzu Divine def. Noisy Boy & Keyra.

* The Revolution Crew (Rey Halcon, Multifacetico Jr. & Puma de Oro) defeated Caballero de Plata, Relampago & Aster Boy.

During the match, Aster Boy hit Caballero de Plata’s with an aluminum tray, turning heel by betraying Caballero. Hijo de Canis Lupus made an appearance, and he welcomed Aster Boy to the group.

* Mr. Mike & Bombero Infernal defeated Terribles Cerebros (Cerebro Negro Jr. & Cerebro Negro).

* Hell Boy, Flamita & Aquiles defeated Hijo de Canis Lupus, Hijo de Pirata Morgan & Emperador Azteca.

