Konosuke Takeshita vs. Ángel De Oro Set For CMLL Viernes Espectacular

CMLL Viernes Espectacular on February 28, 2025, from the iconic Arena Mexico in Mexico City, will feature a main event CMLL debut for AEW International and NEVER Openweight Champion Konosuke Takeshita.

The full card, including Takeshita’s opponent, has been announced:

* Espanto Jr., EL Coyote & Barboza vs. Los Dulces AtrapaSueños (Rey Cometa, Dulce Gardenia & Espíritu Negro).

* Persephone & India Sioux vs. Zeuxis & Sanely.

* Rocky Romero, Hijo de Villano III & Difunto vs. Capitán Suicida, Blue Panther & Flip Gordon.

* Torneo de Escuelas 2025 – Finals Three Way Match: Team CDMX (Fury Boy, Poseidon, Alexius, Pendulo & Troyano) vs. Team Queretaro (Vengador, Kastigador Jr., Atomico Jr., Galactico Dragon & Samuray Azteca) vs. TBA.

* NEVER Openweight Championship Match: Konosuke Takeshita (c) vs. Ángel De Oro.