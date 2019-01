Latest Betting Odds For Royal Rumble Show One New Title Change

The latest betting odds for the Royal Rumble are in, via Bet Online, and they show that at least one title could change hands at the event. It lists The Miz and Shane McMahon as beating The Bar for the Smackdown tag team titles. All other champions listed are favored to retain. Meanwhile, Seth Rollins is still the favorite to win the Men’s Royal Rumble. You can see the complete list below.

– The Bar (c) vs The Miz & Shane McMahon:

The Bar +135

The Miz & Shane McMahon -175

– Asuka (c) vs Becky Lynch

Asuka -200

Becky Lynch +150

– Brock Lesnar (c) vs Braun Strowman

Brock Lesnar -450

Braun Strowman +275

– Daniel Bryan (c) vs AJ Styles

Daniel Bryan -350

AJ Styles +225

– Men’s Royal Rumble – Longest Time

Drew McIntyre +1000

Seth Rollins +200

Samoa Joe +3300

Finn Balor +500

Bobby Lashley +3300

AJ Styles +1600

Andrade Cien Almas +350

John Cena +3300

Randy Orton +4000

Braun Strowman +5000

Baron Corbin +8000

Big E +8000

Dean Ambrose +5000

Bray Wyatt +4000

Elias +5000

Dolph Ziggler +2500

Jinder Mahal +8000

Mustafa Ali +2500

The Miz +2000

The Rock +6600

Daniel Bryan +3300

Brock Lesnar +5000

Kenny Omega +4000

Rey Mysterio +4000

Rusev +6600

Shane McMahon +6600

Shinsuke Nakamura +5000

– Men’s Royal Rumble – Most Eliminations

Drew McIntyre +150

Seth Rollins +500

Samoa Joe +800

Finn Balor +1000

Bobby Lashley +1000

AJ Styles +1200

Andrade Cien Almas +2000

John Cena +2000

Randy Orton +2000

Braun Strowman +2500

Baron Corbin +4000

Big E +4000

Dean Ambrose +5000

Bray Wyatt +4000

Elias +5000

Dolph Ziggler +5000

Jinder Mahal +5000

Mustafa Ali +5000

The Miz +5000

The Rock +5000

– Men’s Royal Rumble – To Make the Final 4

Seth Rollins -1000

Drew McIntyre -350

Andrade Cien Almas +200

Finn Balor -400

AJ Styles +600

John Cena +600

The Miz +600

The Rock +600

Bobby Lashley +1200

Braun Strowman +900

Dean Ambrose +300

Dolph Ziggler +900

Batista +1200

Brock Lesnar +1200

Daniel Bryan +1200

Elias +900

Kenny Omega +1200

Kevin Owens +1000

Mustafa Ali +900

Samoa Joe +700

Bray Wyatt +1200

Shawn Michaels +1400

Adam Cole +1200

Kurt Angle +1200

R Truth +150

Randy Orton +700

Rey Mysterio +1000

Shane McMahon +2000

Shinsuke Nakamura +1400

The Undertaker +2000

Mojo Rawley +2000

Rusev +1800

Aleister Black +1600

Baron Corbin +1600

Big E +1600

Big Show +2000

CM Punk +2000

Cedric Alexander +2000

Cesaro +2000

Jeff Hardy +1400

Jey Uso +2000

Jimmy Uso +2000

Jinder Mahal +1600

Kalisto +2000

Kane +2000

Kofi Kingston +1800

Sheamus +2500

Shelton Benjamin +2500

Titus O’Neil +2500

Xavier Woods +2500

EC3 +1600

Stone Cold Steve Austin +2000

– Men’s Royal Rumble Winner

Seth Rollins +125

Drew McIntyre +400

Andrade Cien Almas +1400

Finn Balor +350

AJ Styles +3300

John Cena +1600

The Miz +2500

The Rock +2500

Bobby Lashley +4000

Braun Strowman +3300

Dean Ambrose +3300

Dolph Ziggler +5000

Batista +3300

Brock Lesnar +5000

Daniel Bryan +5000

Elias +3300

Kenny Omega +2000

Kevin Owens +3300

Mustafa Ali +5000

Samoa Joe +3300

Bray Wyatt +3300

Shawn Michaels +10000

Adam Cole +6600

Kurt Angle +6600

R Truth +6600

Randy Orton +3300

Rey Mysterio +6600

Shane McMahon +5000

Shinsuke Nakamura +5000

The Undertaker +6600

Mojo Rawley +8000

Rusev +6600

Aleister Black +10000

Baron Corbin +10000

Big E +10000

Big Show +10000

CM Punk +10000

Cedric Alexander +10000

Cesaro +10000

Jeff Hardy +5000

Jey Uso +10000

Jimmy Uso +10000

Jinder Mahal +10000

Kalisto +10000

Kane +10000

Kofi Kingston +10000

Sheamus +10000

Shelton Benjamin +10000

Titus O’Neil +10000

Xavier Woods +10000

EC3 +6600

Stone Cold Steve Austin +10000

– Ronda Rousey (c) vs Sasha Banks

Ronda Rousey -1500

Sasha Banks +575

– Women’s Royal Rumble Winner

Becky Lynch +300

Charlotte Flair -250

Alexa Bliss +1600

Ember Moon +1600

Ronda Rousey +3300

Mandy Rose +2500

Naomi +5000

Nia Jax +5000

Carmella +6600

Sasha Banks +4000

Bayley +6600

Kairi Sane +6600

Natalya +6600

Nikki Bella +6600

Asuka +5000

Mickie James +8000

Ruby Riott +8000

Sonya Deville +8000

Stephanie McMahon +8000

Trish Stratus +8000

Alicia Fox +10000

Bianca Belair +10000

Billie Kay +10000

Brie Bella +10000

Candice LeRae +10000

Dakota Kai +10000

Deonna Purrazzo +10000

Io Shirai +10000

Jessamyn Duke +10000

Lacey Evans +10000

Lana +10000

Lita +10000

Liv Morgan +10000

Marina Shafir +10000

Maryse +10000

Mia Yim +10000

Michelle McCool +10000

Nikki Cross +10000

Peyton Royce +10000

Rhea Ripley +10000

Sarah Logan +10000

Shayna Baszler +2000

Tamina +10000

Taynara Conti +10000

Toni Storm +10000

Vanessa Borne +10000

Zelina Vega +10000