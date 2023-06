Lineup Announced For CMLL x NJPW FantasticaMania Mexico

CMLL and NJPW have announced a new FantasticaMania Mexico show, and the lineup is online. The show is set to take place on June 30th at Arena Mexico in Mexico City, and you can see the card below for the show:

* NWA World Historic Middleweight Championship Match: Rocky Romero vs. Volador Jr.

* Los Ingobernables de Japon vs. Mistico, Atlantis Jr & Soberano Jr.

* El Desperado vs. Mascara Dorada 2.0

* Satanico vs. Tiger Mask

* Las Infernales (Lluvia & Zeuxis) vs. Jarochita & Stephanie Vaquer

* Hombre Bala Jr, Audaz & Capitan Suicida vs. Okumura, Akuma & Dark Magic

FANTASTICAMANIA 2023: UNA NOCHE INFERNAL

