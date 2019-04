Lineup For STARDOM Double Header On April 21

STARDOM will have two shows at the Osaka World Pavilion on 4/21/19:

12:00 show:

Tam Nakano vs. Leo Onozaki

Andras Miyagi vs. Rebel Kel

Hazuki vs. Starlight Kid

Momo Watanabe, Bea Priestley, and AZM vs. Arisa Hoshiki, Saki Kashima, and Saya Iida

Kagetsu, Natsu Sumire, and Natsuko Tora vs. Hana Kimura, Jungle Kyona, and Konami

17:00 show:

Bea Priestley and Leo Onozaki vs. Starlight Kid and Saya Iida

Saki Kashima vs. Natsu Sumire

Tam Nakano and Arisa Hoshiki vs. Hazuki and Natsuko Tora

Hana Kimura and Rebel Kel vs. Kagetsu and Andras Miyagi

Momo Watanabe and AZM vs. Jungle Kyona and Konami