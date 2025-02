Lineup For Tonight’s ROH TV on Honorclub

Ring of Honor will present a new episode of ROH TV tonight on HonorClub, with several matches announced. The lineup includes:

* Gravity vs. Dark Panther

* La Catalina vs. Lady Frost

* Magnus, Soberano Jr. & Volador Jr. vs. Mascara Dorada, Atlantis Jr. & Templario

* Blake Christian vs. Fuego Del Sol

* Esfinge, Atlantis &Fuego vs. Gran Guerrero, Euforia & Rocky Romero

* The Infantry (Carlie Bravo & Shawn Dean) in action