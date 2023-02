Lineups Announced For NJPW and CMLL’s Fantasticamania

NJPW and CMLL’s Fantasticamania has a lineup set, as announced on Monday. NJPW announced the lineups on Monday for the six-night event, which runs from February 22nd through the 28th.

You can see the cards below for the shows:

February 22nd

Relevos Increibles: Hiroshi Tanahashi & Mistico vs. Ultimo Guerrero & Atlantis Jr.

Volador Jr., El Desperado & Rey Cometa vs. Hechicero, Templario & SHO

Soberano Jr., Ryusuke Taguchi, Master Wato & Kosei Fujita vs. Titan, Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi & BUSHI

Dulce Gardenia, Tiger Mask & YOH vs. Barbaro Cavernario, Okumura & Hijo del Villano III

Magia Blanca & Ryohei Oiwa vs. Yoshinobu Kanemaru & DOUKI

Capitan Suicida & Yuto Nakashima vs. Taiji Ishimori & Gedo

February 23rd

Relevos Increibles: Mistico & Volador Jr. vs. Atlantis Jr. & Templario

Relevos Increibles: Hiroshi Tanahashi, Ultimo Guerrero & El Desperado vs. Hechicero, Magia Blanca & SHO

Soberano Jr., Ryusuke Taguchi, YOH & Kosei Fujita vs. Titan, Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi & BUSHI

Dulce Gardenia, Tiger Mask & Master Wato vs. Barbaro Cavernario, Okumura & Hijo del Villano III

Capitan Suicida & Ryohei Oiwa vs. Taiji Ishimori & Gedo

Rey Cometa & Yuto Nakashima vs. Yoshinobu Kanemaru & DOUKI

February 24th

Interfaction tag team tournament first-round match: Volador Jr. & Magia Blanca vs. Ultimo Guerrero & Atlantis Jr.

Interfaction tag team tournament first-round match: Dulce Gardenia & Rey Cometa vs. Titan & BUSHI

Mistico, Soberano Jr. & El Desperado vs. Hechicero, Yoshinobu Kanemaru & DOUKI

Relevos Increibles: Hiroshi Tanahashi, Okumura & Kosei Fujita vs. Templario, Barbaro Cavernario & SHO

Capitan Suicida & YOH vs. Tetsuya Naito & Hiromu Takahashi

Tiger Mask, Ryusuke Taguchi & Master Wato vs. Hijo del Villano III, Taiji Ishimori & Gedo

February 26th

Interfaction tag team tournament finals

Interfaction tag team tournament third place playoff

Mistico, Soberano Jr. & El Desperado vs. Hechicero, Templario & DOUKI

Capitan Suicida & Kosei Fujita vs. Tetsuya Naito & Hiromu Takahashi

Relevos Increibles: Hiroshi Tanahashi, Barbaro Cavernario & Ryusuke Taguchi vs. Okumura, YOH & Master Wato

Tiger Mask & Ryohei Oiwa vs. Hijo del Villano III & SHO

February 27th

CMLL World Welterweight Champion Titan defends against Soberano Jr.

Volador Jr. vs. Templario

Relevos Increibles: Mistico, Dulce Gardenia & Magia Blanca vs. Hechicero, Atlantis Jr. & Okumura

Relevos Increibles: Barbaro Cavernario, Ryusuke Taguchi & El Desperado vs. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi & BUSHI

Capitan Suicida vs. Ultimo Guerrero

Tiger Mask & Master Wato vs. Hijo del Villano III & Gedo

Rey Cometa & Kosei Fujita vs. Yoshinobu Kanemaru & DOUKI

February 28th

Mistico vs. Atlantis Jr.

Relevos Increibles: Ultimo Guerrero, Barbaro Cavernario & Master Wato vs. Volador Jr., Templario & El Desperado

Soberano Jr. vs. Hechicero

Dulce Gardenia vs. Okumura

Rey Cometa, Hiroshi Tanahashi, Satoshi Kojima & Ryohei Oiwa vs. Titan, Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi & BUSHI

Tiger Mask vs. Hijo del Villano III

Magia Blanca & Kosei Fujita vs. Capitan Suicida & Yuto Nakashima