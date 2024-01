Lineups Revealed For NJPW & CMLL Fantasticamania

New Japan Pro Wrestling has announced the lineups for the NJPW/CMLL Fantasticamania tour, which takes place next month.

February 12 in Osaka:

* Hiroshi Tanahashi, Mistico, and Mascara Dorada vs. Ultimo Guerrero, Stuka Jr., and Francesco Akira

* Relevos Increibles: Templario, Atlantis Jr., and Volador Jr vs. Hechicero, Rocky Romero, and Soberano Jr.

* Dark Panther, Pegasso, and Satoshi Kojima vs. Master Wato, YOH, and OKUMURA

* Ryusuke Taguchi, Brillante Jr., El Desperado, and Stigma vs. BUSHI, KAMAITACHI, Tetsuya Naito, and Titan

* Tiger Mask vs. Magnus

* Difunto & DOUKI vs. Gedo & Taiji Ishimori

February 13 in Osaka:

* Relevos Increibles: Hiroshi Tanahashi, Templario, and Volador Jr vs. Rocky Romero, DOUKI, and Soberano Jr.

* Mistico, Mascara Dorada, and El Desperado vs. Ultimo Guerrero, Stuka Jr., and Francesco Akira

* Master Wato, Dark Panther, and Atlantis Jr. vs. Hechicero, OKUMURA, and Gedo

* Stigma, Brillante Jr., Satoshi Kojima, and YOH vs. Titan, Tetsuya Natio, KAMAITACHI, and BUSHI

* Tiger Mask & Pegasso vs. Taiji Ishimori & Magnus

* Ryusuke Taguchi & Difunto vs. SHO & Yoshinobu Kanemaru

February 14 in Kagawa:

* Mistico, Atlantis Jr., and El Desperado vs. Ultimo Guerrero, Hechicero, and Francesco Akira

* Volador Jr., Mascara Dorada, and Templario vs. Rocky Romero, Soberano Jr., and Stuka Jr.

* Hiroshi Tanahashi, Satoshi Kojima, Tiger Mask, and Stigma vs. Tetsuya Natio, Titan, KAMAITACHI, and BUSHI

* Master Wato, Pegasso, and Dark Panther vs. DOUKI, Magnus, and OKUMURA

* YOH & Difunto vs. Gedo & Taiji Ishimori

* Ryusuke Taguchi & Brillante Jr. vs. SHO & Yoshinobu Kanemaru

February 16 in Nagoya:

* Faction Tag Team Tournament semifinal: Ultimo Guerrero & Stuka Jr. vs. Titan & BUSHI

* Faction Tag Team Tournament semifinal: Stigma & Pegasso vs. Volador Jr. & Magnus

* Relevos Increibles: Mistico, Mascara Dorada, and Templario vs. Rocky Romero, Soberano Jr., and DOUKI

* Hiroshi Tanahashi, Atlantis Jr., and YOH vs. Hechicero, Ryusuke Taguchi, and Master Wato

* El Desperado & Brillante Jr. vs. Tetsuya Naito & KAMAITACHI

* Satoshi Kojima & Dark Panther vs. OKUMURA & Francesco Akira

* Tiger Mask & Difunto vs. SHO & Yoshinobu Kanemaru

February 17 in Makuhari:

* Faction Tag Team Tournament finals

* Faction Tag Team Tournament third place playoff

* Relevos Increibles: Mistico, Mascara Dorada, and Francesco Akira vs. Rocky Romero, El Desperado, and Tiger Mask

* Soberano Jr. & Brillante Jr. vs. DOUKI & Templario

* Hiroshi Tanahashi, Atlantis Jr., Dark Panther, and YOH vs. Hechicero, OKUMURA, SHO, and Yoshinobu Kanemaru

* Tetsuya Naito, Yota Tsuji, and KAMAITACHI Vs. Satoshi Kojima, Ryusuke Taguchi, and Difunto

* La Jarochita & Lluvia vs. X & X

February 18 at Korakuen Hall:

* Rocky Romero vs. Volador Jr.

* Soberano Jr. vs. Templario

* Black Cat memorial match: Mistico, Mascara Dorada, El Desperado, and Stigma vs. Ultimo Guerrero, Stuka Jr., * * * * Francesco Akira, and Difunto

* Atlantis Jr., Dark Panther, and Master Wato vs. Hechicero, OKUMURA, and DOUKI

* Challenge match: Titan vs. Brillante Jr.

* Tetsuya Naito, Yota Tsuji, KAMAITACHI, and BUSHI vs. SHO, Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi, and Magnus

* Hiroshi Tanahashi, Satoshi Kojima, and Pegasso vs. Tomoaki Honma, Tiger Mask, and YOH

February 19 at Korakuen Hall:

* Mascara Dorada vs. Stuka Jr.

* Mistico vs. Ultimo Guerrero

* Hiroshi Tanahashi, Rocky Romero, Soberano Jr., and Tiger Mask vs. Volador Jr., Templario, El Desperado, and Master Wato

* Atlantis Jr. vs. Hechicero

* Dark Panther vs. OKUMURA

* Tetsuya Naito, Titan, KAMAITACHI, and BUSHI vs. SHO, Yoshinobu Kanemaru, Difunto, and Magnus

* Relevos Increibles: Ryusuke Taguchi, Brillante Jr., and YOH vs. Francesco Akira, Pegasso, and Stigma