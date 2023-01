Lucha Libre AAA Ciudad Madero Results 1.14.23: Tag Team Matches Dominate Show

The latest episode of AAA’s weekly show took place in Ciudad, Mexico on Saturday, and the results are online. You can check out the results from the show, which aired live on Canal Space in the country, below courtesy of Fightful:

* Demus & Las Toxicas def. TampiceΓ±a Mafia

* Kento & Takuma def. Burger Boy & Mr. Iguana

* Arez & Myzteziz Jr def. Black Parka & Argenis

* Gringo Loco & Villano III Jr vs. Psycho Circus

β„™π•£π•šπ•žπ•–π•£π•’ 𝕓𝕒π•₯𝕒𝕝𝕝𝕒 𝕕𝕖 𝕙𝕠π•ͺ π•–π•Ÿ #luchalibreaaa πŸ“ Ciudad Madero. La "Mafia TampiqueΓ±a" hace alianza con Reina Dorada para enfrentar a Demus y #LasTΓ³xicas πŸ›‘ EN DIRECTO – @canalspace pic.twitter.com/JhwqgkIMwb — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) January 15, 2023